Ber tilreisande ta ansvar

Nyhende

– Mange har tenkt seg heim til Ulstein, det gjeld til dømes ein god del ungdomar som studerer andre stader i landet. Det er sjølvsagt hyggeleg at dei vil heim, men eg vil gjerne minne både dei og familiane om at dei tilreisande er potensielle smitteberarar av koronaviruset, seier smittevernlege Michael Dahl.

Han viser til at det til no er registrert til saman fjorten smittetilfelle i dei tre kommunane Hareid, Ulstein og Herøy.

– Fem av dei vart smitta på ferie- eller jobbreise i utlandet, medan det er éin pasient vi ikkje har klart å identifisere smittekjelda til. Så er det klart at heile åtte personar har vorte smitta etter at ein person kom til Ulstein frå ein av dei største byane her i landet. Vedkomande visste ikkje at den var smitteberar, fortel Dahl.

Smittevernlegen synest ikkje det er ein god idé å setje dei tilreisande i karantene, og han understrekar at dei som vil heim, absolutt må kjenne seg velkomne. Men det er viktig at dei innser at dei faktisk utgjer ein reell smittefare.

– Viktig med hygiene

– Det er viktig med hygiene og avstand. Følg råda frå Folkehelseinstituttet, det er også mitt råd, seier Michael Dahl.

Ordførar Knut Erik Engh vil understreke at folk ikkje må kjenne seg uvelkomne, men at det er viktig at dei tek ansvar.

– Dei som er sjuke, bør absolutt la vere å reise heim til Ulstein. Men det er heller ikkje bra for folkehelsa dersom studentane våre blir sitjande åleine på hyblane sine i påska. Dei som kjem, bør halde seg mest mogleg saman med familien sin og elles unngå å oppsøkje menneske som er i risikogruppene, seier Engh.

Han oppmodar folk også om ikkje å reise med offentleg transport til og frå.

–Vi har god plass

Smittevernlege Dahl har tidlegare vist til at det er god plass på Hareidlandet, og at det her ikkje er vanskeleg å halde avstand til andre menneske. For å illustrere dette har han henta tal frå Ulstein kommune.

– Ulstein kommune utgjer 97 kvadratkilometer, men det bur folk berre på 25 kvadratkilometer. Det betyr 340 menneske per kvadratkilometer, seier han.

Og for å understreke poenget, viser han til at det i Oslo er 3000 menneske/km², i Milano 7000 menneske/km².

– I den kinesiske byen Wuhan, der koronaviruset dukka opp første gong, bur det 20.000 menneske per kvadratkilometer, seier Dahl.