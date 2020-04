– Få opp auga for tur i nærmiljøet

Nyhende

Å komme seg ut på tur kan vere gull verd for ei brakkesjuk sjel i koronaens tid. Samtidig er det viktig å unngå rutene med mange folk. Lag ditt eige turkart, foreslår Kartverket. Ver nysgjerrig og gå nye stiar, føreslår DNT.

– Vi blir ofte litt blinde for det vi har i nærmiljøet og trur vi må langt for å få store opplevingar. Men det må vi ikkje. Eg trur veldig mange no får eit fornya møte med friluftslivet og kor fantastisk det er, seier Mette Øines Habberstad, kommunikasjonssjef i DNT til Nynorsk pressekontor.

Turistforeininga har avlyst alle fellesturar og stengt alle hytter på grunn av smittefare. Dei anbefaler heller ikkje å oppsøke dagsturhyttene, da dei ikkje har høve til å følge opp smittevern. Men dei oppmodar likevel alle som kan, om å senke skuldrene og ta seg ein tur ut i naturen.

– Det handlar om å vere merksam på det ein ser og går forbi. Ta deg tid til å roe ned tempoet. Ta dei små avstikkarane og ver nysgjerrig. Bruk utforskartrongen. Gled deg over å teste ein ny sti. Kanskje du kan sette deg mål om å gå minst ein ny tur i veka, føreslår Habberstad.

Og om du har barn med på turen, er det eit ekstra høve til å bruke fantasien.

– Tenk kva det gjer med fantasien til barna å sleppe fri i naturen i staden for å følge tidsskjema og ha faste aktivitetar. Det er ikkje å gå langt som er poenget, men det å la seg forundre og sjå rundt i terrenget. Berre å legge seg ned i lyngen og bli med barna på leiken, seier ho.

Turforslag

Organisasjonen Norsk Friluftsliv ber kommunane om hjelp til å minne folk om kor viktig det er for helsa og livskvaliteten å komme seg ut på tur.

– Friluftsliv og turar i naturen har aldri vore viktigare for folkehelsa enn no. Det å komme seg ut, og sleppe bekymringar og hyppige nyheitsoppdateringar, er viktig både for kroppen og toppen, og gjer dagen litt betre, seier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Dei ber kommunane bidra med å informere bebuarane om kart, alternative tur-ruter og å hjelpe til med å legge til rette for spreidd utfart. Til dømes foreslår dei å lage alternative moglegheiter for parkering på stader ein ikkje vanlegvis parkerer for å dra på tur, for å hindre at folk «går i flokk».

Turforslag på nett

Mange rundt om i landet bur på ein stad der ein kan gå frå husdøra og rett ut i naturen. For dei som bur i meir tettbygde strøk, kan nettsida og appen UT.no vere til hjelp for å finne forslag til ruter ein kan gå i nærområdet. UT.no er ei teneste frå DNT, i samarbeid med Statskog, Friluftsrådenes Landsforbund og Kartverket.

Det ligg mange turforslag på nettsida, og det kjem stadig nye alternative ruter. Ein kan trykke på «finn turar i nærleiken av meg» dersom ein har på stadstenester på mobilen, eller ein kan aktivt velje eit område sjølv, for å få tips til turar i nærleiken av der ein er.

Gratis kart hos Kartverket

Med funksjonen Mitt turkart på nettsida www.norgeskart.no kan ein lage og laste ned sitt eige spesialtilpassa turkart frå kva stad som helst i landet, heilt gratis. Karta vil ha tilnærma same utforming som papirkarta ein kjøpar i butikken, og ein får alltid siste versjon, fordi karta blir oppdaterte kvar veke.

Også Kartverket minner om å legge turen til stader der ikkje alle ferdast. – Du kan til dømes finne turar i nærområde ditt som du ikkje har gått tidlegare, og gjerne ein stad som kanskje heller ikkje så mange andre veit om. Unngå å starte frå fulle parkeringsplassar og stader der du må gå i kø, seier avdelingsdirektør Nils Flakstad i Kartverket.

På nettsida til Kartverket kan ein òg finne ein enkel og trinnvis introduksjon i å bruke kompass. Kartverket opplever at kunnskapen om kompassbruk går ned, og kompass kan komme godt med om straumen tek slutt på mobilen, eller om ein hamnar i eit område utan mobildekning.

– Kanskje er tida inne for å øve seg på kart og kompass i nærmiljøet. Med eit papirkart og med kunnskap om bruk av kompass i tillegg, vil du alltid kunne finne fram, seier Flakstad.

Følg bekken

Mette Øines Habberstad i DNT legg til nokre praktiske tips til nærturen.

– No er kanskje eit godt turtips å ikkje bestemme på førehand akkurat kvar ein skal, men å sjå an litt kvar det er lurt å gå. Kanskje ein kan sykle ein stad og parkere sykkelen og gå på ein sti. Eller kva med å følge bekken, sjå kor lenge du kan følge han og kanskje finne kjelda?

– Om du bur i ein by, kanskje du kan ha ein konkurranse om å finne den grønaste staden der du bur. Barn leikar ofte at bakken er lava. No kan ein leke at asfalten er lava, foreslår Habberstad.

Smile, det kan ein jo gjere

Før du går ut døra, oppmodar Habberstad til å smørje maten heime, og ta med det du treng av ekstra skift og eit lite førstehjelpsskrin, og kart og kompass. Det er òg lurt å ta med ein liten søppelpose og ta med søpla heim.

– Vi ser no at det er veldig mykje menneske ute og søppelpostar blir overfylte. Det du tar med ut, skal du ta med heim, seier ho.

Ho minner òg om at det kan vere omsynsfullt å gå på rad (etter kvarandre) og ikkje på rekke når ein møter andre.

– No er det veldig fokus på å halde avstand. Men ein må og tenke på at det kjem andre folk på vegen. Så om alle har fokus på å gå med to meter avstand i breidda, må den du møter faktisk gå i grøfta.

– Og så er det viktig å smile og nikke, sjølv om ein skal halde avstand. Det kan ein jo gjere, smiler Habberstad over telefon.