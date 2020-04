Regjeringa med fleire endringar - opnar barnehagane frå 20. april, 1-4. trinn på barneskulane frå 27. april

Nyhende

Statsministeren og andre representantar frå regjeringa kunne tysdag fortelje at mange av tiltaka som er innført blir vidareført, men at det blir gjort sju endringar. Mellom anna; 20. april opnar barnehagane, 27. april opnar 1–4. trinn og skulefritidsordningar.

Tysdag ettermiddag møtte statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie pressa for å informere om vidare koronatiltak.

Med på pressekonferansen var også Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet.

- Vi skal ta kvardagen vår tilbake, sa statsminister Erna Solberg til pressa.

Det var knytt stor spenning til om tiltaka som alt har vore i effekt i snart fire veker, kom til å bli vidareført også etter påske – og i så tilfelle i kva for grad.

Statsminister Erna Solberg fortalde at det har gått 26 dagar sidan dei strenge tiltaka først blei innført.

- Sjølv om vi no saknar alle tinga vi elles tek for gitt, lyttar vi til helsemyndigheitene sine råd. Eg opplever at vi alle vil vere med på dugnaden, sa Solberg.

Ho fortalde også at mange nordmenn har mista livet som følgje av koronapandemien. 400.000 nordmenn er utan arbeid eller permitterte som følgje av krisa.

- Ser at smittekurva har flata ut

Forsiktige anslag viser at det er grunn til å vere positive, men Solberg rår likevel folk til å ikkje senkje skuldrane.

- Vi ser at smittekurva har flata ut, og vi har kontroll på smitta. Men vi må halde på tiltaka for å ha kontroll vidare. Vi skal vidareføre strategien, med nokre justeringar av tiltaka.

Sju endringar

Barnehagar blir opna frå 20. april. 27. april blir 1.– 4. trinn opna, i tillegg til skulefritidsordningar og vidaregåande skular for elevar som skal ut i lære neste år.

Det blir også opna for studentar som er på slutten av sine studiar - og som er avhengig av å vere på sin studiestad.

Det skal også lagast ein bransjestandard for smittevern slik at helsefaglege verksemder utanfor spesialisthelsetenesta, som for eksempel psykologar, fysioterapeutar og kiropraktorar, kan halde ope frå tidlegast 20. april.

Det skal lagast ein tilsvarande bransjestandard for andre verksemder med såkalla éin-til-éin-kontakt, som for eksempel frisørar og massørar, slik at dei kan halde opent frå seinast 27. april. Men – ikkje før ein bransjestandard er klar.

20. april kan folk igjen overnatte på hytta si. Men oppfordringane elles rundt dette blir oppretthaldne.

Større kulturarrangement vil ikkje kunne gjennomførast før tidlegast 15. juni.

- Må vise uthald i det lange løp

Erna Solberg var klar på at ein må bruke tid på å få kvardagen tilbake, men samstundes sa ho at den skal ein klare å vinne tilbake.

- Vi opnar litt opp – men dette betyr ikkje at vi kan bli meir uforsiktige på andre område. Andre tiltak og råd gjeld framleis. Vi må vise uthald i det lange løp, sa Solberg.

Ho sa vidare at dei som kan jobbe på heimekontor, må fortsette med det.

- Ein må også ta hygiene – og smitteverntiltak på alvor. Reglar om karantene og isolasjon må takast på alvor, slik som før, sa Solberg.

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) var til stades på pressekonferansen tysdag.

- Takka vere den norske befolkinga har vi no kontroll over smittepreiinga, sa Høie.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) fortalde at ein har som mål at alle barn skal tilbake på skulen i løpet av våren.