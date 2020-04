Måtte stengast på nytt: Eiksundtunnelen open att etter bilstans

Nyhende

Eiksundtunnelen var søndag kveld stengt ein halvtimes tid på grunn av bilstans. Tunnelen kunne opne att klokka 18.34 opplyser Vegtrafikksentralen. Det danna seg mindre køar i samband med stenginga.

Hærverk

Som vi meldte i går var tunneleg også stengt laurdag kveld. Då vart årsaka oppgitt å vere ein teknisk feil ved varslingsanlegget. Ein politipatrulje som var i området sjekka tunnelen utan å finne noko som gav grunn til stenging. Seinare på kvelden rykte el.vakta ut for å sjå nærare på situasjonen. Det vart då oppdaga at eit brannsløkkingapparat var blitt fjerna frå eit av redningsskapa ned i tunnelen og dermed løyst ut ein sensor. Vegtrafikksentralen opplyser at brannsløkkingsapparatet vart funne ein annan stad i tunnelen, tømt for innhald.

Det vil bli manuell dirigering gjennom Eiksundtunnelen i to periopdar dei komande vekene. Først frå måndag 20. april til torsdag 23. april og deretter frå månsdag 27. april til onsdag 29. april. Dirigeringa vil gå føre seg mellom klokka 20.00 om kvelden og fram til klokka 06.00 om morgonen. Grunnen til dette er at det er tid for den geologiske hovudinspeksjonen i tunnelen.