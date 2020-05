Kvardagsliv på Øvrelid for 100 år sidan

Nyhende

Det finst fem bruk på Øvrelid: Jensgarden, Niklasgarden, Larsgarden, Gardsholgarden og Steinargarden. I denne artikkelen skriv eg litt om kvardagslivet i Larsgarden og gardane til brørne Ole og Steinar Øvrelid. Til slutt nemner eg nokre personar frå desse gardane som har sett spor etter seg.

GARDEN SOM VART DELT

Skulemannen Rasmus Øvrelid (1876- 1932) har skrive ei bok som heiter ”Sundagsfred” der vi får eit lite innblikk i kvardagen på Øvrelid. Onkel til Rasmus var Ivar Elias Øvrelid. Han fekk bygselbrev av kaptein Daae i 1851. Sidan Ivar var dårleg i ein fot, tok den nygifte broren Steinar over garden i 1860. Då broren Ole gifte seg i 1866, delte Ole og Steinar garden og vart sitjande som bygslemenn. I 1891 vart det halde skylddelingsforretning, og bruk nummer 5 vart frådelt som eige bruk. Steinar fekk kjøpe det for 2.300 kroner. Ole vart sitjande i gamletunet, som dei kalla ”Opp-i-garden”, medan Steinar rydde og bygde eit nytt tun som på folkemunne vart kalla ”Ner-i-garden.

Stovehuset på Steinargarden, truleg bygt 1850-1865 vart flytta frå Romsdalen i 1866. Stova har to høgder med kjellar i steinmur. Stova er eit av dei eldste bustadhusa på Hareidslandet.

Kona til Steinar heitte Sisilia Alme. Ho var ei dyktig jente som stod øvst av jentene til konfirmasjon med presten Wråmann. Vibeke Muren Pettersen seier at der er ei sokkeluke i taket på stovehuset. Barna kasta sokkane ned gjennom luka slik at mora kunne varme dei på omnen.





I 1901 skøytte Steinar garden over på sonen Ole for 2.300 kroner, men han sjølv heldt av eit kårstykke der han bygde løe, kufjøs og grisehus. Til kufjøset nytta han tømmeret frå huset til foreldra. Vibeke Muren Pettersen seier at Steinar og Sisilia budde i huset til dei døde i 1913 og 1930.

”NER-I-GARDEN ”

Steinar dreiv torskefiske og hadde part i silde- og sei-not og ei lita kastenot. I bygdebok for Hareid står at i 1865 hadde bruket 36 mål åker og dyrka eng og 50 mål natureng. Dei hadde fem kyr, åtte sauer og ein hest. Kornet var havre, og ofte skore kring slutten av september. Stundom vart det køyrt inn på snøføre. Halmen kom godt med under foringa. I Lidbygda har dei alltid hatt gode poteter som dei også selde i Ålesund. Steinar var ein kløppar å rekne. Når han var i Ålesund for å handle eller selje varer, rekna han i hovudet raskare enn dei som hadde papir og blyant. Sjølv om Steinargarden var liten, så hadde dei namn på dei ymse stadene på garden. Solveig Øvrelid har skrive i Vikebladet om namna på Steinargarden.

”OPP-I-GARDEN”

Rasmus Oleson Øvrelid skriv i «Sundagsfred» om korleis dei vaska til helga. Bord og benker vart kvitskura. Dei brukte kvit sand på golvet eller småhoggen eine. Når klokka var to på laurdag ettermiddag, byrja borna å førebu helg. På Øvrelid brukte dei både torv og eine til fyring i omnen. Rasmus fortel at på søndagane samlast grannane ved eit tun eller ved eit vegskifte for å prate om avlingane, fisket eller prisane. Kyrkjegang og husandakt var ein del av livet. Rasmus fortel at karane som kom til kyrkje helsa kvarandre i neven og tok ein prat, medan kvinnene såg etter gravene. Når familien drog til kyrkje, måtte nokon vere heime for å passe på grisen, hønene og dei andre dyra.

Hareid fekk bibliotek i 1833. I 1872 fekk Hareid seg ny kyrkje med plass til boksamling med utlån i forgangen til galleriet. Bygdefolket frå Øvrelid nytta seg av boksamlinga og erverva seg mykje kunnskap.

Ole Øvrelid, som var fødd i 1832, fekk ein hard lagnad. I bygdebok for Hareid står det at han fekk ein stein over foten då han stod og tok opp veite.

Solveig Øvrelid har skrive dette om hendinga:

«Ole opp igarden, bror til bestefar, to år eldre enn han – f. 1832 – heldt på å mure opp stengard mellom øvste gardkroken og geitefjøsmuren, då rulla ein stor stein nedover eine foten hans og krasa mykje av han. Dette hende i februar 1884. Doktor var ikkje andre stader enn i Ålesund. Dei karfolka som var heime i Lid, Hjørungdal og Liaset, og som var arbeidsføre, vart varsla og kom og hjelpte til. Bestefar hadde tjukke, breie fjøler liggande på løebetane, og av desse spikra han saman ei kasse som dei la Ole i, bora hol i sidene på kassa, sette stropper i – og bar Ole ned til vegen. Derifrå vart han køyrd med hest og dragslede ned til sjøen. Seks mann sette seg til årane for å ro han til doktor i byen. Så langt kom dei ikkje. Ole døydde då dei var komne nord om Eltrane. Han var for det meste utan medvit og blodtapet var stort. Far fortalde ofte om denne hendinga. Han var 21 år då dette hende og var ein av dei som rodde.

Bestefar må ha vore ein nøyten mann. Han spikra føter og gavlar på kassa – ikkje særleg finsnikring – og borna som låg på loftet fekk henne til seng. Etter lang tids bruk fekk ho stå ubrukt ei tid. Dei siste fire åra bestemor levde, måtte nokon ligg i stova hjå henne om natta. Far og eg bytte på den jobben. Då vart senda atter teken i bruk, ho er høveleg lang frå kråa og bort til kammersdøra.Ho hadde vort mykje mørkhuda og den grove materialen var det lite hjelp i å skure, difor vart brunmaling påsmurd.»

Senga står framleis i stovehuset på Steinargarden.

LARSGARDEN

Hans Petter Øvrelid stammar frå Larsgarden, men fekk sin oppvekst med onkelen Steffen på Liset og seinare Gomyra. Hans Petter var ein av verdas fremste autoritetar innan spedalsksjukdomen. Han var overlækjar ved St. Jørgen Hospital i Bergen. Hans Petter tok etternamnet Lie. Han har skrive om livet sitt. Han fortel blant anna at faren Elling fekk plass rett under preikestolen. Ronald Øvrelid meiner det er snakk om ein statusplass, slik det er lagt fram. Ronald fortel vidare at det var naturalhushaldning på Larsgarden. Alt dei trengde av mat, kle og sko produserte dei sjølve. Både regnklede og sko vart laga av skinn og hud. Arbeidsbuksene var gjerne laga av geiteskinn som var innsett med tran. Om kveldane vinterstida sat mennene og sydde sko, smidde treskeier og reparerte gardsreidskap, medan kvinnene spann, vov og laga mat. Sild, poteter og suppe brukte dei gjerne kvar dag. Mjølka på garden vart ofte nytta til surmjølk og det vart laga rømme og mjølkeringar. Flatbrød vart også laga. Flatbrød var ei vare som held seg og som dei brukte som ferdamat. Ronald Øvrelid seier at kornet på garden vart malen i Liavåg. Mjølet brukte dei mellom anna til graut som dei åt minst ein gong for dagen.

SKULEGONG OG LÆRDOM

Frå 1860 fekk vi fast skule i Norge. I 1866 fekk dei skule i Hjørungavåg som var det fyrste skulehuset i Hareid.

Fleire innbyggjarar frå Øvrelid har sett spor etter seg og erverva seg mykje kunnskap. Lækjar Johannes Øvrelid frå Larsgarden har fått ei gate oppkalla etter seg på Heimdal i Trondheim, sidan han var oppteken av renovasjon. Gata heiter Distriktslege Øvrelids vei. Dotter hans, Kjerstin Øvrelid, er representert på Nasjonalgalleriet for kunst. Rasmus Øvrelid har ein minnestein i Førde. Han var rektor på Sunnfjord folkehøgskule og var ein føregangsmann for nynorsken i Sogn og Fjordane. Rasmus var overlærar på Volda lærarskule og var formann i soknerådet i Volda då Voldskyrkja vart bygd. Erling Kristvik skreiv at Rasmus sette eit sterkt preg på bygginga av den nye kyrkja. Sonen til Rasmus, teiknaren Jostein Øvrelid, var gift med syster til diktaren Jakob Sande.

Nils Erlingsson Øvrelid trur eg må ha arva bestefaren sine evner i rekning. Nils fekk innstilling til kongen i matematikk i 1966. For å få innstilling måtte ein ha betre enn 1,25 i karakterar.

Lækjaren Hans Petter Lie vart riddar av St. Olavs orden og riddar av den franske æreslegionen.

OTTAR NEVSTAD