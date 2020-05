Vart heidra som dagens kvardagshelt på TV2

Nyhende

Under God Morgen Norge si sending på TV2 tysdag morgon fekk publikum verte betre kjende med Toril Overå frå Hareid. Under tittelen "frivillig arbeid og samarbeid skaper magi" vart Overå heidra som dagens kvardagshelt for sitt arbeid med pårørandeforeininga i Hareid.

Heile innslaget med Toril Overå er tilgjengeleg på TV2 sine nettsider.

Programleiar Desta Marie Beeder fortalde at engasjementet til Overå starta då faren hamna på sjukeheimen med Parkinson.

– No har ho involvert heile bygda Hareid til sitt arbeid for eldreomsorg og for dei pårørande. Ho engasjerer skule, kor, korps, barnehage og nabolaget i sitt arbeid, sa programleiaren.

Det var Eileen Hareide Brandal som hadde nominert Toril Overå som dagens kvardagshelt.

– Ein blir litt mållaus. Litt i sjokk, men ein blir veldig glad for alle set pris på gode og fine ord. Eg tenkte at dersom eg blir dette så skal eg nytte høvet til å prate om hjartesaka mi, som er omsorg for dei som bur på institusjon og pårørande si viktige rolle i alt, sa Overå.