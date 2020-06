Nyhende

Politiet fekk like før klokka 18.30 melding om ei trafikkulukke på Bigset.

To bilar med til saman fire personar er involverte. Alle dei fire, to vaksne og to born, har kome seg ut av bilane og er oppegåande, ifølgje politiet.

Det skal vere snakk om påkøyrsel bakfrå ved avkøyringa til Bigset barnehage.

Bilane er flytta ut av vegbana, og naudetatane er på staden.

Trafikken går som normalt forbi.