Kleven Verft-eigaren braut karantenereglane igjen

Nyhende

Vikebladet Vestposten har fått fleire tips frå publikum om at DIV Group-eigar Tomislav Debeljak, som no først og fremst er ved Kleven Verft for å prøve å redde verksemda frå konkurs - igjen var ute av hotellet og på ein lokal spisestad i Ulsteinvik torsdag kveld.