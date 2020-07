Trur på ny aktivitet ved Kleven

Nyhende

Fredag føremiddag kom den triste, men ikkje uventa, beskjeden om at Kleven Verft og to underselskap er konkurs. Ulstein-ordførar Knut Erik Engh har denne veka vore i møte med DIV Group-sjefen Tomislav Debeljak og seier at det vart greitt at ein no fekk ei avklaring.