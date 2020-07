Ber sjåfør ta kontakt etter skade på vindauge

Nyhende

Sist helg har det blitt sladda med bil på parkeringsplassen utanfor Sundgot Bedehus. Sladdinga har medført ein del steinsprut og det gjekk mellom anna utover eitt vindauge i bygget.

Steinar Torvik, formann i styret for Sundgot Bedehus, fortel at han ikkje trur det har vore meininga å knuse vindauget, men at denne typen spinning like ved ein vegg med vindauge lett kan føre til steinsprut og skader.

– Vi prøver å halde huset i stand slik at det kan brukast til frivillig lag og foreiningsarbeid, private samlingar som til dømes barnedåp, konfirmasjon, gravferd og andre selskap, og då er det kjipt å måtte bruke innsamla pengar til reparasjon av slike skadetilfelle, seier Torvik.

Han legg til at ein håpar å sleppe innblanding av politiet etter ruteknusinga.

– Eg håpar no at den eller dei som står bak dette vil ta ansvar og kontakte meg, så vi kan få ordna opp i dette på ein grei måte, seier Torvik.