Innfører karantene på alle som har vore i utlandet

Nyhende

Alle tilsette i Hareid kommune som har vore i utlandet i sommar må teste seg før dei kjem tilbake på jobb. Dette gjeld også om dei har vore i såkalla "grøne" land.

Kriseleiinga i kommunen har bestemt at alle tilsette som har vore i utlandet i løpet av dei siste ti dagane må teste seg for covid-19. I tillegg må alle tilsette på sjukeheimen og omsorgsbustader med personalbase (Hjellebakken) og heimesjukepleie teste seg på dag 3 etter første test dersom denne var negativ. Det vil seie at alle som jobbar ein av desse stadane, må ha to negative testar før dei kan kome på arbeid.

Ved jobbkarantene skal alternative løysingar, arbeidsoppgåver eller heimekontor avtalast med leiar.

Dette blir gjort for å verne innbyggjarane i kommunen, særleg dei i risikogruppene. No har talet på smitta i Noreg lenge vore stabilt, men i det siste har talet på smitta tatt seg opp igjen, noko som kan hengje saman med auka reiseaktivitet i sommarferien. Mange av smittetilfella er knytt til reiser i utlandet, også grøne land.

Kriseleiinga vil elles oppmode alle innbyggjarane i kommunen, særleg dei som har vore på reise, om å vere ekstra nøye med handvask og å halde avstand til andre.

Kommunen har god testkapasitet. Dei oppmodar alle med symptom på koronasmitte om å teste seg. Elles bør sjuke halde seg heime.

Ulstein kommune har også innført karantene for tilsette som har vore i utlandet. Dei skal vere i karantene i ti dagar, eller til at dei har fått testa seg og fått negativ koronatest etter dei kom heim.