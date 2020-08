Nyhende

Det er ikkje til å leggje skjul på at også konfirmantopplæringa har vore spesiell i desse "koronatider". Eigentleg skulle ungdommane som blei konfirmerte i Hareid kyrkje i helga vore konfirmerte for ei stund sidan - men på grunn av restriksjonane og reglane for smittevern som kom på plass, blei konfirmasjonen utsett nokre månadar.