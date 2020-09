Startar eige firma

Mange er usikre og treng hjelp til kva øvingar dei skal gjere for å nå måla sine

Nyhende

– Vi har jobba mykje med dette, og så vil vi nå ut til eit stort publikum. Difor står alt på engelsk, fortel dei to om firmaet dei har starta saman: Bracefitness. Via ei nettside skal dei selje trenings- og kosthaldsråd, og dei ser føre seg kundar over heile verda.