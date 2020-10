Alvorleg trafikkulukke i Haddal

Nyhende

Politiet melder onsdag ettermiddag om ei trafikkulukke i Haddal. Skadeomfanget er ikkje kjent, men politiet skriv på Twitter at det er to bilar involvert i ulukka og at det ser ut til å vere ei alvorleg ulukke. Det var to køyretøy involvert, men ikkje klart kor mange personar som var i køyretøya.

Naudetatane har rykka ut med store mannskap og det er også luftambulanse på plass ved ulukkesstaden. Ulukka har skjedd like etter krysset mellom fylkesveg 61 og Haddalvegen.

Fleire personar er fastklemt etter ulukka og det blir arbeidd med å få desse lause. NRK skriv at det var fire personar i dei to bilane.

Politiet har kome med ei oppdatering der dei fortel at fleire personar har blitt henta ut av bilane og blir sende til sjukehus. Tilstanden til desse er ikkje avklara på noverande tidspunkt.

Omkøyring gjennom Haddal for personbilar

Ifølgje Vegtrafikksentralen vil det vere mogleg med omkøyring for mindre bilar på gamlevegen gjennom Haddal, men for større køyretøy vil omkøyring gå over Festøy-Solavåg og vidare til Sulesund-Hareid.

Vegen er stengd ved ulukkesstaden og det er usikkert når hovudvegen vil verte opna for trafikk. Ifølgje politiet på staden vil hovudvegen truleg vere stengt i lengre tid, då ulukkeskommisjonen skal undersøke området.