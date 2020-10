Nyhende

Det var absolutt ingen ting å utsetje på innsatsen til elevane ved Haddal skule då dei deltok i "Løp for livet i havet" i samband med årets TV-aksjon. Elevane hadde skaffa seg personelege sponsorar på førehand som hadde sagt seg villige til å gi en sum for kvar runde eleven greidde å tilbakelegge. For enkelte sponsorar kan dette ha blitt litt dyrare enn dei kanskje hadde tenkt.