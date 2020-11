Nyhende

Det er lagt opp til eit stramt budsjett, med lite handlingsrom. I innleiinga til til budsjettet står det at det er budsjettert med ein skatteauke på 7 millionar samanlikna med budsjettet for 2020. Med dei indikasjonane dei ser i dag, ser det ut til at rekneskapen for 2020 vil vise skatteinntekter for dette året er over 6 millionar lågare enn budsjettert.