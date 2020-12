Desse eigedomane skifta eigar i desember

Nyhende

2020 er nesten over, men også i desember er det ei rekkje eigedomar som har skifta eigar på ytre søre. I Ulstein kommune vart det registrert 23 tinglysingar i løpet av årets siste månad, to færre enn i Herøy.

Det er i desse to kommunane det vanlegvis er høgast aktivitet på eigedomsmarknaden, med Herøy som den mest aktive kommunen.

I andre enden av skalaen finn ein Sande og desember var ikkje noko unntak, for her var det fire tinglysingar den siste månaden.

Hareid kommune låg på om lag halvparten så mange tinglysingar som Ulstein og Herøy.

To eigedomar vart selde for over 5 millionar kroner i desember. Begge ligg i det same bustadfeltet i Ulstein.

