Ber hundeeigarane skjerpe seg

Nyhende

– No må hundeeigarane ta seg saman seg og plukke opp lorten etter hundane sine, seier Ragnhild Solheim på Ulstein. Saman med dei tre små borna sine har ho gått frå Ulsteinvik og heim, og ho er mildt sagt opprørt over all hundelorten ho såg liggande på gangvegen utover mot Ulstein.