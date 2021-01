Reknar med at studentar kjem heim

Nyhende

Smittevernlege i Ulstein, Michael Dahl, reknar med at mange studentar vel å reise heim til Ulstein no når det er innført svært strenge smitteverntiltak i Oslo-området.

- Det må dei gjerne, men då er mi sterke oppmoding at dei tek ein koronatest her på legesenteret og så held seg i ro til dei har fått testresultatet, seier Dahl.

I går, laurdag, vart det sett i verk nye, svært strenge tiltak i ti kommunar på Austlandet, i eit forsøk på å avgrense spreiinga av den engelske mutasjonen av koronaviruset. Tiltaka inneber mellom anna at høgskular og universitet blir stengde, og at det blir digital undervisning for alle.

- Då er det naturleg at ungdomane våre som studerer på Austlandet vil kome heim. Difor går vi no ut med ei oppmoding som liknar på den vi kom med før jul, om at alle, også dei som ikkje har symptom, testar seg, seier smittevernlege Dahl.

Helsevesenet i dei fem kommunane på ytre Søre Sunnmøre- Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven- har gått ut med ei pressemelding i samband med ei nye tiltaka på Austlandet.

Pressemeldinga er skriven av kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i Herøy, og der heiter det følgjande:

Det er mange i vår kommune/region som reiser til og frå disse områda både i arbeid og fritid. Kommuneoverlegen oppfordrar difor alle som har vore på reise i sentrale austlandsområdet dei siste 4 dagane om følgjande:

- Hald 2 meters avstand til alle du møter.

- Ikkje oppsøk restaurantar og andre møteplassar der det er vanskeleg å halde avstand.

- Ikkje gå på besøk til sjukeheim, omsorgsbustad og dei eldre i familien.

- Du som arbeider i helse- og omsorgstenesta, bruk munnbind ved pasientkontakt.

- Bestill time til testing i veka som kjem sjølv om du ikkje har symptom.