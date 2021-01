Trafikkstasjonen i Ørsta får halde fram

Nyhende

– Dette er ei sak som dei lokale partia i regionen har jobba hardt for å stoppe, då dette ikkje berre er ei sak for Ørsta, men for heile søre Sunnmøre. Det inneber også at tenester som skulle leggjast ned i Ålesund vert sikra, seier Anders Riise frå Høgre i ei pressemelding.