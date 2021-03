Det vil bli noko heilt anna enn både vi og brukarane har vore vande til i lang tid. Vi veit at det er mange som har sakna fleire tilbod, som no kjem tilbake

Det er inga underdriving at den nye helsestasjonen i Hareid Helsehus og den gamle ved Hareid sjukeheim er som to ulike verder. Både tilsette og brukarar kan no byte ut plassmangel, dårleg ventilasjon og generelt slitne lokale med heilt moderne, godt ventilerte, lyse og store rom i det nye helsehuset. I tida fram mot innflytting i nye lokale har i tillegg helsestasjonen vore nøydd til å halde hus i ein nedlagd barnehage og i andre lokale i tilknyting til Hareid sjukeheim.