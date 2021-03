Utsette sak om deponi

Nyhende

Ulstein kommunestyre fekk torsdag opp ei sak om "prinsipiell avklaring vedkomande avfallsdeponi på Kvalneset". Administrasjonen ønskte her prinsipiell avklaring på høgt politisk nivå, før dei eventuelt kunne handsame sak om planendring. Bakgrunnen var at Nordplan, på vegner av Ulstein Betongindustri AS, hadde søkt om ei planendring slik at deler av steintaket på Kvalneset kunne nyttast som deponi for ordinært avfall.