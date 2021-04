Nyhende

Onsdag vart det påvist smitte på to innbyggjarar i Hareid og ein i Ulstein. Ordførarane vil oppmode innbyggjarane om å ta smittevern på alvor, så ikkje smitta spreier seg. Det er viktig no at folk følgjer dei nasjonale retningslinene for smittevern, som ha å halde avstand, vaske hender og halde seg heime om ein er sjuk.