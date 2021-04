Nyhende

Steinar Dimmen, leiar i styret, fortel til Vikebladet Vestposten at dei har vore i kontakt med kommunalsjef teknisk og oppvekstsjef i Ulstein kommune om at dei ønskjer å føre opp ein ny barnehagen i Ulsteinvik. Eksisterande barnehage har vore i drift i over 40 år, og dei tenkjer at tida er moden for å byggje nytt.