Nyhende

Kommunalsjefane Arne Runar Vik og Kai-Rune Bjørke har førebels ikkje oversikt over kor mykje det er snakk om. – Men det er openbert brukt meir, kommenterer Vik. Konstituert einingsleiar Aina Giskeødegård Balsnes kan orientere om at dei til no i 2021 byrjar nærme seg summen ei brukte på vinterdrift i Hareid i heile 2020.