Nyhende

Oskar Grimstad er nok for dei fleste best kjend som ein erfaren lokalpolitikar for Framstegspartiet – men også frå tida som stortingspolitikar. Laurdag hadde han enkelt og greitt tatt seg ein tur til Circle K på Hareid for å fylle drivstoff på sin klassiske Mercedes 450 SL, som hadde stått vinterlagra.