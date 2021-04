Samla seg i Ulsteinvik under landsmøtet

Nyhende

Denne helga har Venstre gjennomført sitt landsmøte. I fjor vart landsmøtet utsett, slik at delegatane kunne møtast fysisk, men med stortingsval seinare i år var ikkje utsetting eit alternativ og dermed måtte landsmøtet gjennomførast digitalt.

Det betyr likevel ikkje at alle delegatane blei sittande heime hjå seg sjølv. I Ulsteinvik samla Venstre delegatane frå Sunnmøre seg på Quality Hotel Ulstein.

I ein pause under landsmøtet tok Lena Landsverk Sande, toppkandidat for Venstre i Møre og Romsdal, valkampsekretær Annika Brandal (varaordførar i Hareid), Berit Lyngstad (Ulstein Venstre) og Jenny Helen Korsnes (Hareid Venstre) ein prat med Vikebladet Vestposten.

Dei meiner løysinga med å samle dei lokale delegatane er klart betre enn om alle skulle sitte heime framom kvar sin pc.

– Eg synest det er greitt fordi vi er samla. Av og til er ein litt usikre på kva ein held på med der og då, og då er det veldig greitt å ha andre som kan kome med innspel. Fordelen med at vi får prøve dette digitalt er at vi får bruke eit digitalt stemmesystem og det trur eg faktisk vi kjem til å bruke seinare òg, fortel Vanylven-ordførar Lena Landsverk Sande.

Må bruke heile landet

Venstre sin toppkandidat i Møre og Romsdal fortel at ho har brukt mange av sine innlegg til å snakke om bøndene.

– Eg trur faktisk eg har snakka om bonden i alle innlegga mine. Det å ta vare på heile landet, ta vare på kulturlandskapet, at ein tenkjer distrikt og digitalisering, slik at folk både jobbe og ta utdanning der dei bur. Det har veldig mykje å seie for små kommunar, slik som Vanylven der eg kjem frå, seier Landsverk Sande.

Annika Brandal fortel at ho har hatt innlegg om næringsliv innanfor reiseliv, der ho mellom anna har tatt opp konsekvensane dersom cruisetrafikken blir borte.

– Det er vedteke nullutsleppskrav for verdsarvfjordane. No hadde vi eit framlegg som vart vedteke om å utvide dette til å gjelde fleire fjordar og langs heile kysten. I debatten vart det gjort klart at dette er eit vedtak som gjeld på sikt. Det er eit varsel til næringa og verftsindustrien om at dette er noko vi ønskjer, at cruiseskipa skal verte grøne etter kvart, fortel Brandal.

Ho legg til at dersom dette blir gjort for raskt, slik at cruisetrafikken blir borte, så vil dette få konsekvensar for næringslivet på land.

Har ein jobb å gjere etter svake målingar

På veg inn i landsmøtehelga vart Venstre møtt med ferske og ikkje spesielt lystige meiningsmålingar frå NRK. Der fekk partiet berre 2,9 prosent oppslutnad nasjonalt og berre 1,9 prosent i Møre og Romsdal. Begge stadar gjekk partiet tilbake samanlikna med ei måling frå mars.

– Det er veldig kjipt å få den når ein skal inn i eit landsmøte. Samstundes må vi tenkje at det er noko vi ikkje klarar å få ut. Vi må vere litt realistiske og sjå kva det er med vår politikk vi ikkje når ut med. Der må vi jobbe for å bli betre, slår Lena Landsverk Sande fast.

Ho legg til at partiet hadde eit håp om at endringane i leiargruppa ville gje Venstre ein ny giv.

– Men vi har ikkje fått den "boosten" vi hadde håpa på, seier ho.

Ei av hovudutfordringane for partiet er at dei slit med å nå veljarar utanfor Oslo og Akershus. Ifølgje NRK er 45 prosent av Venstre sine veljarar frå desse områda.

– Sånn sett burde kanskje vi som parti reindyrke dei urbane kvalitetane, men eg er ikkje med i Venstre av den grunn. Eg er med fordi eg likar grunnfilosofien i partiet om at kvar einskild skal få fridom til å ta eigne val ut frå kva som er best for seg, og samtidig til det beste for fellesskapet. For meg er det viktig at vi kan bu der vi vil, tek vare på distrikta og brukar heile landet. Elles vil vi snart sjå ut som Sverige. Då kan ikkje eg tenke at eg berre skal vinne veljarar i storbyane, for det er uansett ikkje dei eg vil appellere mest til, som kjem frå distriktsfylket Møre og Romsdal, seier Landsverk Sande.

Toppkanditat frå ytre Søre

Nyleg vart framlegga til vallister i Møre og Romsdal lagt fram. Dei viser at det er svært langt mellom toppkandidatane frå søre Sunnmøre, og saman med Helsepartiet er Venstre einaste partiet i fylket med toppkandidat frå ytre søre Sunnmøre.

– Eg håpar sjølvsagt at det er fleire enn oss som merkar seg dette, slår Annika Brandal fast.

Det er Landsverk Sande naturleg nok heilt einig i.

– Det er denne moglegheita folk her har til å bli høyrde. Dersom ein ikkje stemmer på kandidaten frå dette området, så må ein også akseptere at det blir mindre gjennomslag herfrå. Eg er frå dette området og det er utruleg viktig for meg at næringslivet her fungerer. Då har eg lyst å vere ein kontaktperson som folk frå området kan kome til med saker som betyr mykje for dei, seier Landsverk Sande.

Håper å kunne møte veljarane

Koronapandemien påverkar gjennomføringa av landsmøtet til Venstre. Den vil også påverke valkampen inn mot Stortingsvalet i september.

– Valkamp er spesielt uansett og stortingsvalkamp i Møre og Romsdal er både spanande og krevjande uansett situasjon. Koronapandemien har lært oss nokre måtar å leve på og løyse ting på, som gjer at vi har fått utruleg mange gode treffpunkt og erfaringar som vi kan bruke inn i valkampen. Til dømes er både eg og Lena i ordførarnettverket til Venstre. Tidlegare ville vi hatt møte eit par gongar i halvåret, men det siste året har vi hatt digitale møte ein gong i månaden. Då har vi både fått løfta viktige saker og fått snakka med sentrale politikarar, fortel Annika Brandal.

Berit Lyngstad seier at ho er spent på korleis situasjonen utviklar seg fram mot september og på kva måte valkampen kan gjennomførast på.

– Det kjekkaste som lokalpolitikar er jo å vere ute og treffe folk, uansett om dei er einige eller ueinige med deg. Då ser ein korleis det vi sit og vedtek i dag blir levande. Spesielt no når vi har opplevd å sitte i regjering og få politikken omgjort til praksis. Då blir det litt skuffande om vi må stå og rope til folk og ikkje kan ha dei møta ein får når vi står på stand saman med dei andre partia, seier Lyngstad.

– Vi håpar verkeleg at vi kan kome ut og møte folk fysisk i den korte valkampen det blir i år, slår Annika Brandal fast.