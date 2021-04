Miljøpartiet SV - En saga blott

Nyhende

Vi redder ikke klima ved å ødelegge naturen. Etter helgens landsmøte er det vanskelig å se at SV rettferdiggjør det grønne i sin partilogo.

Over hele landet har vi sett en stadig økende vindkraftmotstand, og meningsmålinger viser at et stort flertall av befolkningen er imot denne raseringen av naturen.

Med dette som bakteppe er det uforståelig hvordan SV kunne vedta at en skal vurdere fra «sak til sak småskala vindkraft på industrialiserte områder, der det er helsemessig og sikkerhetsmessig forsvarlig og der det er lokalt ønske om det».

Slik vedtaket står, så kan man lett se for seg at f.eks. vindkraftverket på Haramsøya ville bli godkjent basert på SV sine kriterier. De 8 turbinene der er nok innenfor det partiet kaller «småskala» dersom man sammenligner med andre og større vindkraftanlegg. Det er plassert i et område som delvis var industrialisert gjennom landbruk, og kommunen sa subsidiert ja til denne vindkraftutbyggingen.

Vedtaket viser at SV blant annet ikke har tatt innover seg konsekvensene av å spre hormonforstyrrende epoxy, og alle de andre negative helseeffektene for folk og dyr.

SV bærer et stort ansvar for raseringen av enorme landareal landet rundt, for det var de som tvang gjennom de grønne sertifikatene som har muliggjort denne gigantiske utbyggingen. At de ikke har lært av denne feilslåtte politikken kan kanskje ha noe med de tette båndene mellom partiet og vindkraftindustrien og deres lobbyorganisasjoner, for der finner man flere tidligere topp-politikere fra SV.

Det er synd at Rødt ser ut til å bli det eneste partiet på venstresiden som har vedtatt et tydelig NEI til vindkraft på land, i fjæra og til havs. Både folk og natur hadde fortjent at vi sto samla mot storkapitalens grådighet, og deres hensynsløse utnyttelse av den eneste kloden vi har.

Aina M. H. Hauge (Leder i Raudt Ulstein) og Morten Walløe Tvedt (Leder i Rødt Molde)