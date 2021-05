Nyhende

Fredag var ei rekkje representantar for dei ulike sentrale aktørane som har samarbeidd om Hareid Helsehus på plass – då Hareid si nye storstove blei offisielt opna. Praktbygget på over 5000 kvadratmeter over 3 etasjar – pluss parkeringskjellar – er arbeidsplass for nærare 100 menneske.