Nyhende

Berte Holstad Engen (Høgre) var lite imponert over evalueringsrapporten som var gjort av samanslåinga av brannverna i Hareid og Ulstein. Ho kritiserte at brannsjefen hadde gjort mesteparten av arbeidet aleine, som det stod i rapporten. Ho ønkste seg ei breiare evaluering enn at ein mann gjorde dette arbeidet.