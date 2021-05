– Kommunesamanslåing er oppskrifta på bygdekranglar til evig tid.

Nyhende

– De skal vere overlukkelege for at de vart ståande åleine! Kommunesamanslåingar er oppskrifta på bygdekranglar til evig tid.

Per Gunnar Stensvaag er for tida ute på ein landsomfattande turne saman med kona si og eit stort lass av den nye boka si «Kaosreformene. del 1». Her rettar han eit kritisk blikk på korleis regjeringa, med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i front, gjennomførte kommunereforma der 119 av landets kommunar 1. januar 2020 var slegne saman til 49. Boka gir ei samla framstilling av dei lokale prosessane frå Finnmark til Møre og Romsdal. Resten av landet vert dekt i bind 2.

Sist veke stoppa han i Hareid, som ikkje vart slått saman, og vitja sin gamle skøytekompis Einar Jarle Måseide og nytta samstundes høvet til eit møte med ordførar Bernt Brandal.

– Hareid vart ikkje slått saman, men eg har skrive eit eige kapittel om samanslåingsprosessen i Hareid. Sjølv om dåverande ordførar Anders Riise den gongen ivra for at Hareid skulle verte ein del av Ålesund, så skal han ha ros fordi han retta seg etter folkeviljen og let kommunen halde fram åleine, seier Stensvaag.

Per Gunnar Stensvaag, som sjølv er kommunestyrerepresentant for Senterpartiet i heimkommunen Trysil, har vore ein av dei store kritikarane til kommunereforma. Han har halde 118 foredrag over hele landet, mellom anna i Hareid for fem år sidan.

- Kjemp for den lokale sjølvråderetten - Stort betyr ikkje det samme som robust, sa reformkritikar Per Gunnar Stensvaag

– Tvilsame gulrøter

– Dersom ei kommunesamanslåing skal vere vellukka må dette skje som eit ønske nedanfrå, ha brei støtte frå folket og vere noko som modnast over tid. Men Sanner sin kommunereform var eit toppstyrt eliteprosjekt. Folk vil ikkje ha det, hevdar Per Gunnar Stensvaag

Han peikar på at i utgangspunktet skulle kommunesamanslåingane vere frivillige, men meiner at i mange tilfelle vart samanslåinga gjort med tvang.

– Lagnadstrua på at samanslåinga var noko uunngåeleg som ville kome uansett, kombinert med tvilsame lovnader frå styresmaktene, pressa mange til å gå inn for samanslåingane, seier han.

- Glad dei tok omsyn til lokaldemokratiet Gunn Berit Gjerde (V) frå Hareid er glad for at Regjeringa og støttepartia ikkje går inn for å tvangssamanslå Hareid og Ulstein.

Han meiner at det er fullt mogleg at kommunane som slo seg saman i samband med reforma kan gå frå kvarandre att.

– Sjølvsagt kan dei løysast opp att. Vi må berre ha trua og vere utolmodige, meiner han.

«Man tukler ikke med grensene»

Han løfter fram ei utsegn frå sjølvaste statsminister Erna Solberg som noko av det klokaste som er sagt i høve grenseendringar.

– Toppunktet til Finlands høgste fjell ligg i Noreg. I samband med at Finland fylte 100 år i 2017 var det nokon som foreslo, som ei gåve til nabolandet, å flytte riksgrensa slik at fjelltoppen vart liggande på finsk side. Dette forslaget fekk motbør hos statsministeren som slo fast at «man tukler ikke med grensene», smiler reformkritikaren.

Stensvaag argumenterer også med at den administrative inndelinga av landet påverkar korleis landet vert sjåande ut.

– Naturlegvis. Mange av såra frå Schei-komiteen sitt kommunereformarbeid tidleg på 60-talet har framleis ikkje grodd. Dersom Hareid og Ulstein hadde blitt slått saman den gongen ville nok lokalsamfunnet her ha sett nokså annleis ut i høve til i dag, trur Stensvaag.