Nyhende

Fleire i formannskapet tok til orde for å investere mindre dei komande åra, for å få ned lånegjelda. Den høge gjelda til Ulstein kommune gjer at store delar av inntektene går med til å betale renter av avdrag på gjeld. Bennie Hansen (Frp) sa at dei må lære seg å utsetje det som ikkje er veldig viktig. Det at kommunen må bruke så mykje pengar kvart år til å betale ned på lån for investeringar som er gjort, går utover kvaliteten på tenestene, meinte ho. Ho kan forstå at dei tilsette på rådhuset ønskjer seg nytt rådhus, men det meinte ho kan vente nokre år til.