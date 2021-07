Eiksundtunnelen er stengt

Nyhende

Eiksundtunnelen vart stengt torsdag kveld. Ifølgje Vegtrafikksentralen var det mistanke om brann som er bakgrunnen for stenginga.

Etter at naudetatane kom fram til Eiksundtunnelen har ein brannbil køyrt inn i tunnelen. Då vart det klart at det ikkje var snakk om ein brann, men at eit brannsløkkingsapparat har blitt fjerna frå tunnelen.

Det kunne sjå ut som at det kom røyk frå tunnelen, men ifølgje 110-sentralen i Møre og Romsdal er dette på grunn av vassdamp og støv. Dette blir pumpa ut av tunnelen som ein konsekvens av at brannsløkkingsapparatet vart fjerna.