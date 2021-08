Regjeringa varslar oppheving av koronatiltaka i slutten av september

Nyhende

– Slik det ligg an no, er det når alle har fått to dosar i slutten av september. Då vil det vere mogleg å leve normalt, utan einmetersregelen og andre innanlandsavgrensingar, men kvar vi må ha auka beredskap i samfunnet vårt for nye truande virusvariantar, og kvar vi raskt må kunne innføre tiltak, smittespore og stanse spreiing, seier helseminister Bent Høie (H) til VG.