Tre nye smittetilfelle i Ulstein

Nyhende

Ulstein kommune har fått beskjed om tre nye koronatilfelle.

Det eine tilfellet er knytt til J17-laget til Hødd, så heile laget er no sett i karantene.

To av dei som no har testa positivt sat i karantene frå før. Dei er no overførte til isolasjon.

Det tredje tilfellet har ukjend smitteveg.

Dei tre smitta har til saman rundt 35 nærkontaktar, skriv Ulstein kommune i ein e-post fredag morgon.

Frå før sit tre andre personar i isolasjon på grunn av koronasmitte i Ulstein.

Tre av dei smitta var på Brygga Sportsbar om kvelden laurdag 7. august. Alle som var i lokalet på same tid har fått sms med oppmoding om å teste seg.