Nyhende

Steinar Kulen fortel at dei hadde møte før sist helg der dei orienterte naboar om planane Nesevegen Eigedom har. I vår skreiv Vikebladet Vestposten om at mange i nabolaget protesterte på planane om at gamle Mylna skal rivast, og at der i staden skal kome eit høgt bustadhus med mange leilegheiter.