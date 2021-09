Brua er snart 70 år - meiner ho kan stå i minst 30 år til

Nyhende

Lokalavisa for Herøy og Sande, Vestlandsnytt (ekstern lenkje), skriv at 70-årsjubileet for Dragsundbrua nærmar seg. Avisa har snakka med bru- og kaiforvaltar i Møre og Romsdal fylkeskommune, Ingrid Anne Lervik – og ho meiner den tekniske tilstanden til brua som markerer skiljet mellom kommunane Ulstein og Herøy er trygg.