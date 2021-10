Eit sjeldant syn

Nyhende

At endringane i Ulsteinvik er store, er dette fotoet eit døme på. Born i dag veit vel knappast kva ei hes er for noko, men for nokre tiår sidan var det eit vanleg syn å sjå folk i arbeid med å setje opp heser og dermed sikre seg tørrhøy til buskapen utover vinteren og våren.

Dagens foto er frå 1953 eller -54, og det er Olav Storegjerde som er fotograf. Vi ser nedre del av Holsekerdalen og nordsida av Alvehaugen.

Hesene fremst i bildekanten er det gardbrukarar i Holsekerdalen som har sett opp. Heilt til høgre har både Bernt Vik og grunneigarar på Hofset fått opp sine. I dette området står i dag kjøpesenteret Amfi Ulstein.

Flyttar vi blikket til venstre bildekant, ser vi trafokiosken, som framleis er intakt. Huset ovanfor var det Harald og Oddny Standal som bygde i si tid. Deretter ser vi løa til Karsten og Marie Saunes. Våningshuset deira kom ikkje opp før i 1955. Deretter følgjer bustadhuset til Harald og Borgny Saunes. Det er rive, og i staden har det kome opp rekkehus på tomta.

Løa og lynghuset til Johs. H. og Ingrid Saunes er også med på bildet, og det same er bustadhuset til Arnulf Skinnes, som hadde butikk i første etasje. Også dette huset er borte. I dag har Peter Flem og Ann Lisbeth Giske Flem bygt bustadhus på tomta.

For 60 år sidan var det framleis ein del fiskarbønder i Ulsteinvik, og dei måtte ha høy til sauer, kyr og hest. Det er Herleiv Saunes som har hjelpt til med å namngje kven som budde i husa. Fotoet har også stått på trykk i Johan Ottesen si bok «Tida flyg - bygdebokalbum for Ulstein» .