Vart mektig provosert

Nyhende

Denne veka diskuterte Ulstein formannskap revidert framlegg til 10-årsplan for investeringar i kommunen. Kommunestyret skulle eigenleg gjere vedtak i denne saka i sommar, men valde då å sende saka tilbake til kommunedirektøren med ønskje om ein meir berekraftig plan. Dei viste til at kommunen har pådratt seg stor gjeld, og at kommunen sine utgifter til renter og avdrag har nådd eit nivå som har ført til stramme driftsrammer.