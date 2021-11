Nyhende

I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022 – som blei lagt fram av finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Senterpartiet) måndag – går det blant anna fram at regjeringa vil auke formuesskatten, at dei kuttar i bistand og fritidskort til barn, men også at dei vil kutte i straumavgifta for å hjelpe folk med stadig aukande straumrekningar.