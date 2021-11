Nyhende

Eg vedgår gjerne at dette må te seg som eit temmeleg frekt spørsmål. Men det er ikkje tilfeldig at eg stiller det. Eg var tilsett ved ei utdanning av høgskolelærarar frå 1979 til 1981, hadde vore timelærar i 1978/79 og var rettleiar for halve avgangskullet i 1982. Dette var første møtet mitt med faget pedagogikk og dei som underviste i det. Dét sette djupe spor.