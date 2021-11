Før andre kvalikkamp, borte mot Arendal:

– Må tore å ta tak i kampen

Med scoringar frå Robin Hjelmeseth og Magnus Bruun-Hanssen vart det Hødd-siger over Arendal og eit lite overtak i kvalifiseringa før kamp nummer to. Eit flott mål frå Håvard Meinseth sørga likevel for at sigeren ikkje vart fullt så komfortabel som Hødd gjerne skulle ønskt.