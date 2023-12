Også i år fyller denne konkurransen midtsidene i juleavisa.

Og tradisjonen tru: lesarane får opplyst at kvar av dei ti krinsane i Ulstein og Hareid er representerte med tre bilde kvar.

Men ein våken lesar har gjort oss merksame på at det er éin krins som representert med fire bilde, og at ein annan er representert med berre to bilde.

Det har vedkomande heilt rett i.

Frist for å levere inn svar på konkurransen er tysdag 2. januar.