Kvalifiserte seg til junior-NM

Sport

Torsdag denne veka var det Anette Lydersen sin tur å kvalifisere seg til junior-NM på Bislett. Det skriv Dimna IL på sine Facebook-sider.

Ho klarte eit kast på heile 36,31 meter med den 4 kilo tunge slegga under eit treningsstemnte i Ørsta. Dermed er også ho klar for Oslo-tur og junior-NM på Bislett Stadion i midten av august.

Frå før er Elin Skavnes Våge klar for junior-NM. Skavnes Våge kvalifiserte seg til sleggekonkurransen under NM gjennom eit kaststemne på Sandane 15. juli, der ho kasta 4-kilosslegga 36,77 meter. Ho hadde faktisk to kast på over kvalifiseringskravet på 35 meter, melder Dimna IL.