Siger og tap i serieavslutninga

Sport

Onsdag vart siste serierunde i 3.-divisjon kvinner på Sunnmøre spelt, med både Hødd og Hareid i aksjon. Einaste kampen som står att i avdelinga er HaNo - Herd, men denne blir ikkje spelt før 28. oktober.

På Hareidsmyrane fekk Hareid besøk av Volda, det einaste laget som har vore i nærleiken av å utfordre Hødd denne sesongen. Det var også Volda som trekte lengste strået på Hareid etter ei scoring i den første omgangen.

Hødd måtte spele sin kamp på Solsida i Haddal og det vart eit målrikt oppgjer. Oline Marø Sundgot gav Hødd 1-0, som også var stillinga ved pause, men i den andre omgangen skulle det losne framom begge måla.

Først utlikna Ravn, før Anna Nerland Aahjem sende heimelaget tilbake i føringa. Deretter var det igjen Ravn sin tur, men Nerland Aahjem var igjen på plass for å sørge for ny Hødd-leiing.

Om lag ti minutt før slutt utlikna Ravn for tredje gong, men kort tid før full tid sørga Caroline Overvåg for at det blei tre poeng for Hødd og siger 4-3. Hødd går dermed gjennom sesongen utan tap i serien.

Allereie søndag skal Hødd ut i den første av to kampar i kvalifiseringa. Kampen går borte mot Træff.