Spelar siste seriekampen i Haddal

Sport

Både Hareid og Hødd spelar sine siste seriekampar onsdag. Hødd er allereie avdelingsvinnarar og skal ut i opprykkskvalifisering mot Træff. Der blir første kampen spelt i Molde søndag, men før den tid skal serien avsluttast med ”heimekamp” mot Ravn.

På grunn av innspeling av ”Heimebane” på Høddvoll er nemleg Hødd sin siste kamp flytta til Haddal stadion. Hødd er uansett storfavorittar mot botnlaget i avdelinga og ønskjer nok å bruke kampen til å spisse forma før dei to kvalifiseringskampane. Hødd har også sjansen til å gå gjennom heile sesongen utan eit einaste serietap, så sant det blir minst eitt poeng i Haddal.

For Hareid sin del blir sesongen avslutta onsdag. Også dei spelar heime i siste serierunde og Hareid tek imot Volda på Hareidsmyrane. Det blir neppe noko enkelt oppgåve for Hareid, mot eit lag som berre har tapt to kampar denne sesongen, begge mot Hødd. Sist runde klarte Volda likevel berre 0-0 heime mot HaNo, medan Hareid kjem frå ein 2-1 siger over Herd.