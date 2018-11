Sport

Haddal IL skriv på sine Facebooksider at dei ønskjer å lodde stemninga for eit senior sjuarlag i bygda. Dei skriv at ein er tidleg i planlegginga og både trenar og opplegg ikkje er endeleg avklart.

Dei ber personar som kan tenkje seg å vere med på ei slik satsing om å ta kontakt gjennom klubben sine facebooksider.

Denne sesongen har Flø IL og Hjørungavåg IL hatt sjuarlag på Hareidlandet.