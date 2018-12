12 herrelag klare for Grendacupen

Sport

Måndag kveld går påmeldingsfristen til årets Grendacup-turnering i Hareidhallen ut. Utpå kvelden måndag er det meldt på 12 lag i herreklassen, fem i guteklassen og fire i jenteklassen, men berre tre lag i dameklassen.

Spørsmålet då blir om ein «tradisjonen tru» vel å utvide påmeldingsfristen noko, for å få med endå litt fleire lag til årets turnering?

Det som uansett er klart er at det er to Eliteseriespelarar meldt på til turneringa. Fredrik Aursnes har fått med seg lagkamerat Eirik Hestad frå Molde, men dei to stiller på kvar sitt lag. Aursnes på «Torkelvegen» saman med mellom anna Mikal Haanes, Martin Longva og Are Olav Riise, medan Hestad stiller på «Torkelvegen 2» i godt selskap med Ruben-Kenneth Brandal, Ørjan Grimstad med fleire.

Før påmeldingsfristen gjekk ut var det også fleire sterke lag som fekk registrert lag til turneringa. Christian Mork har mellom anna med seg Eirik Heltne, Christoffer Rekdal og Ola Kalvø Vattøy på «Sei du det?», og Mork håpar nok på å kome eit hakk lenger enn fjorårets semifinale.

«Smultringen hass Ole k» stiller også sterkt og minner mykje om fjorårets tapande finalist «Kvælartak». Audun Øvrelid har mellom anna med seg Sveinung Tilseth, Isak Haanes, Hødd-keeper Ole Monrad Alme, Nils-Erik Engen og Martin Mork Breivik.

Sjå alle dei påmeldte laga Grendacupen sine nettsider.

Tynt i dameklassen

Arrangørane av Grendacupen håpar at turneringa, den 25. i rekkja, skal verte svært godt besøkt. Så langt har det likevel vore dårleg respons i dameklassen. Måndag kveld var det berre «Ikketapåme»,«Lea sin gang» og «Holemix» som var registrerte på nettsida til Grendacupen og her må ein nok få inn nokre fleire lag. Arrangørane har stadfesta at det i år blir dobbel serie i dameklassen, så sant det ikkje blir svært god påmelding. Dette for å sikre at også dei påmelde damelaga får godt med kampar.