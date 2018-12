Droppa 7.-divisjon

Sport

Giske IL kom med forslag om å innføre 7.-divisjon som lågaste nivå i seniorfotballen for herrar på Sunnmøre, men kretstinget til Sunnmøre Fotballkrets vedtok å ikkje gjennomføre denne endringa. Heller ikkje kretsstyret sitt forslag om å innføre 7.-divisjon frå 2020 fekk fleirtal.

Det var likevel svært lite om å gjere, for medan 21 representantar stemte for eit nytt lågaste nivå, stemte 22 mot framlegget. Det betyr at 6.-divisjon framleis vil vere lågaste nivå på Sunnmøre.

Med årets tredeling av 6.-divisjon på Sunnmøre fekk laga i avdeling 3 berre spelt 12 seriekampar i løpet av sesongen.

Heller ikkje endringar i aldersbestemte klasser for jenter, der ein ønskte å endre J14 og J16 til J15 og J17 vart vedteke.