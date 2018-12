Klart bortetap

Sport

Volda 3 scora dei to første måla, men to scoringar frå Linda Godø sørga for uavgjort etter 5 minutt. Derfrå skulle likevel det meste av førsteomgangen handle om heimelaget i Voldahallen.

Frå 2–2 gjekk det nemleg 13 minutt før Hareid scora igjen og då for å redusere til 8–3.

Heimelaget fekk klart mest til i den første omgangen og med dei tre siste scoringane før pause hadde Volda 13–5 før sidebyte.

Den andre omgangen vart klart jamnare mellom dei to laga, men sjølv om Hareid på eit tidspunkt gjekk frå 15–7 til 15-11, så var Volda 3 hakket for sterke også etter pause.

June Skeide Bergseth scora det siste målet i kampen då ho sette inn 24–14 to minutt før slutt.

Dermed klatra Volda 3 til topps i avdelinga med 12 poeng, like mange som Spjelkavik 2, men der Spjelkavik 2 har spelt to færre kampar.

Hareid har fire poeng så langt denne sesongen. Dei vart plukka i lagets to første kampar.

Kampfakta:

Volda III - Hareid 24 - 14 (13-5)

Voldahallen

Dommarar: Lars Lindblom, Petter Hjørungdal.

Tominuttarar: Volda - 1. Hareid - 1.

Hareid: Line Kvalsund Paulsen, Linda Marie Godø (3), Marte Bigset Giske (2), Maria Slettebakk, June Skeide Bigseth (4), Iselin Stenersen Klungsøyr, Gunhild Feiring (1), Maria Juul Hansen (2), Lene Mari Andresen (1), Astrid Ertesvåg (1), Charlotte Sundnes Hatløy, Marte Rise, Oline Ertesvåg